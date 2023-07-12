Президент США Джо Байден не дал ответить Владимиру Зеленскому на вопрос, как скоро Киев хотел бы попасть в Североатлантический альянс в качестве полноправного члена организации.

На совместном брифинге с президентом США журналист задал Зеленскому вопрос: "Как скоро после войны вы хотели бы быть в НАТО?"

На вопрос саркастично ответил Байден.

"Час и 20 минут! Вы, ребята, задаете действительно проницательные вопросы", – сказал президент США.

Настроение у Байдена во время встречи с Зеленским было шутливое.

Говоря о помощи, которую США оказывают и продолжат оказывать Украине, Байден заявил, что Киеву никуда не деться от Вашингтона.

"Плохая новость для вас состоит в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Благодарю вас", - сказал Байден. В ответ на это Зеленский рассмеялся.

Ранее Зеленский назвал свою встречу с президентом США в Вильнюсе "очень хорошей" и "сильной".

Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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