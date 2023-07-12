Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября.

Об этом он сказал на саммите НАТО в Вильнюсе.

По словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.

"Заявку ратифицируют после открытия сессии парламента, мы хотим, чтобы это сделали как можно скорее", - заявил Эрдоган.

Турецкое правительство направит на голосование в парламент заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Стокгольм представит план действий по выполнению условий Анкары.

В 2022 году Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Кроме прочего Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

На днях Турция назвала новое условие для одобрения заявки Швеции: взамен Анкара хочет присоединиться к Евросоюзу.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы как можно быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. СМИ писали, что парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.