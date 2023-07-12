В 2008 году тогдашний спикер Верховной Рады Арсений Яценюк рассказывал о своих разговорах о НАТО с Сергеем Лавровым, которого назвал очень умным.

Соответствующее видео на фоне проходящего саммита НАТО в Вильнюсе распространяется сейчас по соцсетям.

"Я думаю, что нам надо брать пример с Российской Федерации по уровню сотрудничества с Альянсом. Российская Федерация сотрудничает с НАТО в рамках 12 комитетов, а Украина в рамках только восьми комитетов. И со своим бывшим коллегой Лавровым я по этому поводу имел очень длинные дискуссии, хорошие. Он, кстати, чрезвычайно профессиональный и умный человек", - отметил Яценюк.

Он добавил, что просил, чтобы в Москве ему объяснили, чем НАТО угрожает России. Но предметного ответа так и не получил.

"Украина никогда не сделает шагов, которые шли бы в противовес с российской позицией и которые тем или иным образом ущемляли права Российской Федерации", - заявил в 2008 году Яценюк.

Между тем участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс, как на то рассчитывали в Киеве.

Однако Украине пообещали дать гарантии безопасности.