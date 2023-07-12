Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Украине не потребуется ПДЧ, но необходимы реформы – политические, правовые, реформы демократических институтов.

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Частью этого процесса (вступления) является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", - сказал Кирби.

Среди ожидаемых реформ он назвал искоренение коррупции, развитие демократических институтов, создание сильной судебной системы, установление верховенства права и другие ключевые показатели.

"Мы должны помнить, что украинцы воюют и погибают за свою страну. И должны сосредоточиться на том, чтобы помочь им добиться успеха. Затем мы определим путь для возможного членства в НАТО, который даст Украине время и пространство для работы над некоторыми реформами, в то же время имея обязательства и гарантии безопасности от Запада", – добавил Кирби.

Эти условия прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

По поводу условий, которые должна выполнить Украина для получения приглашения в НАТО в Киеве распространено мнение, что это некая форма забалтывания вопроса на фоне нежелания части стран Запада вообще принимать Украину в Альянс. Либо желания использовать данный вопрос для торгов с РФ, пишет канал.

Это отчасти правда. Такие сигналы с Запада периодически поступают. Но дело не только в этом.

Сложившийся в Украине политический и экономический уклад действительно радикально не вписывается в западную систему координат. Причем за время войны этот уклад ещё более отдаляется от европейских норм (например, в отношении коррупции, увеличение которой признал недавно экс-глава НАБУ Артем Сытник).

Об этом ещё месяц назад мы писали со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Напомним цитату: "Несмотря на всю зависимость Украины от внешней поддержки, реально на внутренние процессы в стране Запад влияет слабо. Вопросы, как и прежде, решает спайка чиновников, силовиков и бизнеса. А если брать местный уровень, то велико влияние криминалитета. Для Запада эта система непонятна и плохо поддается управлению, а потому американцам и европейцам представляется опасной идеей запускать ее внутрь НАТО и ЕС. До конца войны на таких темах внимание акцентировать западные союзники не будут. И авансом могут давать любые обещания. Но когда после войны наступит время уже предметно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО, то все эти вопросы тут же поставят ребром. Тогда и начнутся проблемы. Перескочить через них можно только на уровне геополитической мега-сделки, с которой согласятся все стороны. Когда, например, конфликт в Украине замораживается по "корейскому сценарию", а в обмен на это, в качестве компенсации за потери территории, Украину сразу берут в ЕС. То есть не мир в обмен на территории, а мир и вступление в ЕС в обмен на территории. Вступление в НАТО таким экспресс-способом маловероятно из-за опасения Запада войны с Россией. Но в ЕС теоретически возможно. Впрочем, пока подобная сделка не просматривается".

Ранее представительница США на просьбу привести какой-либо конкретный пример реформ, ответила, что "отчасти это задача Украины определить реформы и прогресс, который она планирует достичь".

А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, выполнения каких условий ждут от Украины для вступления в НАТО.