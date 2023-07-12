Встреча президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вильнюсе "прошла очень хорошо".

Об этом заявил президент США журналистам в среду, покидая саммит НАТО в Вильнюсе.

"Мы провели вместе около часа, и я думаю, что мы на правильном пути", - сказал Байден.

Байден сказал, что не видит вступления Киева в НАТО, пока "война не закончится", но пролил некоторый свет на свой разговор с украинским президентом.

"Послушайте, единственное, что сейчас понимает Зеленский, это то, что не имеет значения, состоит он сейчас в НАТО или нет, пока у него есть обязательства", - сказал он.

Отвечая на вопрос об украинском контрнаступлении, Байден сказал, что он "не имеет права раскрывать вам подробности этого - мы подробно говорили об этом со всеми его военными, и они все еще настроены оптимистично, но они знают, что это тяжелый труд".

Известно, что Байден перебил Зеленского и не дал ему ответить, как скоро Украина хочет попасть в НАТО.

Ранее сообщалось, что на ужине в Вильнюсе мировые лидеры призвали Зеленского остыть после критики в адрес НАТО.