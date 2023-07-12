Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали Зеленскому четкое послание. Нужно остыть и посмотреть на полный пакет, сказали Зеленскому. В конце концов, ему были даны новые обязательства относительно возможного членства и новые гарантии безопасности со стороны стран Большой семерки", – сказано в публикации под названием "НАТО заделывает трещины после того, как Зеленский потерял хладнокровие".

Ранее мы писали, что в первый день саммита Зеленский критически прокомментировал планы западных лидеров не включать никакой конкретики по поводу членства Украины в НАТО в готовящемся заявлении.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно", - сказал Зеленский.

По данным журналистов, в США из-за этого "пришли в ярость".