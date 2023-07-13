Источники The New York Times подтверждают, что опубликованное во вторник заявление Владимира Зеленского с критикой в адрес запланированного коммюнике "привело американцев в ярость".

После этого президент Украины смягчил свой публичный тон, но во вторник вечером угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина-НАТО, говорят собеседники издания.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Также мы писали о том, что в США "пришли в ярость" из-за критики Зеленского в адрес НАТО, об этом писала Washington Post.

В то же время источники издания DW сообщили, что американцы намекнули, что если Украина будет требовать слишком много, то США могут сократить поставки военной помощи.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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