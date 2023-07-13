На саммите НАТО американцы намекнули команде Владимира Зеленского, что если Украина будет требовать слишком активно и много, то США могут сократить поставки военной помощи.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источники.

"Кроме того, у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории", - пишет издание.

По данным DW, если Украина добьется территориальных успехов в ближайшие месяцы, то уже к концу этого или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать ее к мирным переговорам с отказом от остальной части оккупированных территорий, что станет успехом для "миротворца" Байдена в год выборов.

Владимир Зеленский дважды в своем выступлении говорил, что Киев такой вариант не устраивает.

Также источники DW сообщают, что максимальную сдержанность насчет членства Украины в НАТО проявила Германия. Она настаивала, чтобы Украина ежегодно отчитывалась о проведенных реформах.

Напомним, что на ужине в Вильнюсе мировые лидеры призвали Зеленского остыть после критики в адрес НАТО.

Также мы писали о том, что в США "пришли в ярость" из-за критики Зеленского в адрес НАТО.