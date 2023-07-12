Британия официально подтвердила выделение Украине пакета помощи на 65 миллионов долларов. Что в него войдет
Великобритания подтвердила выделение Украине пакета помощи стоимостью 65 миллионов долларов.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
В пакет войдут:
- более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения;
- тысячи снарядов для танков Challenger 2;
- средства для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра.
Ранее СМИ анонсировали выделение пакета и писали, что средства из него пойдут на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.
Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.
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