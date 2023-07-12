Великобритания подтвердила выделение Украине пакета помощи стоимостью 65 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В пакет войдут:

более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения;

тысячи снарядов для танков Challenger 2;

средства для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра.

Ранее СМИ анонсировали выделение пакета и писали, что средства из него пойдут на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.

Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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