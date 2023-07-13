Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает "нездоровым" сарказм Владимира Зеленского, высказанный в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. По его мнению, россиянам не нужно показывать, что между Украиной и Западом существуют противоречия.

Об этом он заявил в комментарии британскому телеканалу Sky News.

"Я думаю, что в этом ответе Зеленского было немного сарказма, когда он сказал, что утром он проснётся и позвонит Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не считаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать россиянам, что между нами что-то происходит. Они должны знать, что мы работаем вместе. А если что-то случится, Бен может мне позвонить и сказать всё, что хочет", — сказал посол.

Напомним, Бен Уоллес заявил, что "мы не Амазон", комментируя запросы украинцев на поставки вооружения. По его словам, Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

В свою очередь Владимир Зеленский на это ответил: "Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".