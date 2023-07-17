РФ заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения зерновой сделки.

Также будем расформирован совместный координационный центр в Стамбуле.

При этом Москва будет готова восстановить зерновую сделку "при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений".

Напомним, сегодня Эрдоган также объявил о завершении зерновой сделки. Он сказал, что намерен обсудить зерновую сделку в ходе ожидающегося визита Владимира Путина в Турцию.

Тем временем посольство РФ в Минске сообщило, что передало Киеву ноту по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Также "Страна" писала, что после объявления о завершении зерновой сделки в мире выросли цены на пшеницу.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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