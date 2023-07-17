Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 4,2% после заявления РФ о том, что действие зерновой сделки прекращено.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас цены немного откатились, и рост составляет около 3,3%.

"Этот шаг ставит под угрозу ключевой торговый маршрут из Украины, одного из крупнейших в мире поставщиков зерна и растительного масла, как раз в тот момент, когда начинается сбор следующего урожая", - пишет Bloomberg.

Напомним, сегодня истекал срок действия зерновой сделки, которую Россия не соглашалась продлевать.

Ранее Россия заявляла, что не будет ее продлевать до тех пор, пока не будут выполнены ее условия по разблокированию российского экспорта продовольствия и удобрений.

На днях президент РФ Владимир Путин вновь сказал, что условия России для продления зерновой сделки не выполнены.

В ООН предлагали согласиться на условия РФ, чтобы спасти зерновое соглашение.

Накануне сообщалось, что из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы, которое должно доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы. Это судно было последним, получившим 28 июня разрешение от Совместного координационного центра на проход через Босфор в Одессу. После этого российские инспекторы не давали разрешений на проход судов.