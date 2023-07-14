Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них общие позиции по зерновой сделке.

"Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина", - сказал он в пятницу журналистам в Стамбуле.

"И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре", - продолжил Эрдоган. Трансляцию брифинга турецкого президента вел телеканал A Haber.

Ранее в Турции объявили, что Эрдоган хочет поговорить с Путиным до завершения сроков зерновой сделки.

Тем временем ЕС рассматривает возможность снятия санкций и подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка". Цель этого - разрешить сделки с зерном и удобрениями для России, от которой ждут продления зернового соглашения.

Мы подробно разбирали, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.