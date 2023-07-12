Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что конфликта с Москвой из-за выдачи Украине командиров "Азова" у него нет.

Его заявление по этому вопросу прозвучало на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

"До прошлой пятницы эти командиры "Азова" находились у нас. Потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров "Азова" назад Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали", — прояснил ситуацию Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Анкару за решение отпустить азовцев в Украину и сообщил, что ещё непонятно, состоятся ли переговоры Эрдогана и Путина по продлению зерновой сделки.

Напомним, Турция готова стать посредником в переговорах Украины и России и продолжает переговоры о зерновой сделке. Об этом Эрдоган заявил в ходе той же пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе. Турецкий лидер заявил, что готов "реализовать весь потенциал" дипломатического урегулирования как проблем с вывозом украинского зерна, так и войны в Украине в целом. По его же словам, ни от Москвы, ни от Киева пока не поступало предложений сесть за стол переговоров.