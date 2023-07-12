Турция, которая в течение последних лет поддерживала отношения и с Россией, и с США, демонстрирует в последние дни прозападный крен.

Президент Эрдоган поддержал прием Швеции в НАТО, против чего ранее выступал категорически против, обвиняя страну в укрывательстве своих врагов из курдской партии и сторонников проповедника его оппонента Гюлена.

"Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.

Тем временем официальный представитель Турции в комментарии для Bloomberg сообщил, что "Турция получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится".

А хотела Турция от США передачу истребителей F-16 и поддержки стремления Анкары вступить в ЕС. Что и пообещали в Вашингтоне (впрочем, касательно ЕС заявление со стороны американцев могут быть просто риторикой). Также, не исключено, что в данный "пакет" договоренностей между Эрдоганом и Вашингтоном входило и возвращение в субботу интернированных командиров Азова из Турции в Украину, что вызвало недовольство России.

Впрочем, по мнению экспертов, говорить о развороте не приходится, а скорее о ситуативной сделке с Западом, которая для Украины глобально ничего не поменяет, а Анкара продолжит политику "и нашим, и вашим", договариваясь также и с Россией. А некоторые политологи считают, что "еще не вечер" и напоминают, что похожими обещаниями Турция и США обменивались и год назад на саммите НАТО в Мадриде.

Подробнее о подоплеке турецких геополитических маневров - в материале "Страны".

Друг и враг Запада

У Эрдогана с Западом, который на недавних выборах поддерживал оппозиционного кандидата, сложились напряжённые отношения. В то же время у Турции - вторые по величине вооруженные силы в НАТО, именно она является одной из ключевых стран на Ближнем Востоке и влияет на события, происходящие в Сирии, на Балканах, в восточном Средиземноморье и даже в Африке. Анкара добивается безвиза в Европу и заявляет о желании вступить в ЕС (что даже при удачных раскладах выглядит, мягко говоря, очень дальней перспективой). Из-за этого на Западе многие называют Эрдогана frenemy – от слов friend ("друг") и enemy ("враг").

И даже если турецкое правительство будет соответствовать всем критериям ЕС, есть вопрос Кипра (в 2005 году Еврокомиссия во время переговоров по вступлению Турции в ЕС потребовала от Анкары признания суверенитета Республики Кипр, что вызывает споры среди турок, - Ред.) и участие Эрдогана в делах Ливии, Сирии.

В то же время сторонники турецкого президента, особенно перед выборами, критиковали Запад и особенно США, сравнивая американцев с террористами.

Сейчас же Эрдоган намекает на некую сделку с президентом Байденом.

"Предыдущие встречи с президентом Байденом были разминкой. Сейчас мы начинаем новый период"-, - заявил президент Эрдоган перед встречей с Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее Эрдоган говорил, что может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО в том случае, если Европейский союз начнет переговоры о членстве его страны в ЕС.

"Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции", - сказал Эрдоган на пресс-конференции перед саммитом, до того, как одобрил шведскую заявку.

Впрочем, европейские политики, естественно, со скепсисом отнеслись к заявлению Эрдогана.

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО", - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц. А членство Турции в ЕС - это "другой вопрос, не связанный с этим", добавил он.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант напомнила, что у ЕС есть "очень четкий набор шагов, которые должны быть предприняты всеми странами-кандидатами и даже теми, кто хочет стать странами-кандидатами".

"Шпагат" Анкары

Тем не менее, вместе с передачей Украине командиров "Азова" (что Москва уже объявила нарушением договоренностей), последние заявления и действия Эрдогана, породили версию, что турецкий президент начал дрейф в сторону укрепления отношений с Западом и, соответственно, к заморозке отношений с Москвой.

Так, турецкий журналист Ардан Зентурк считает, что решение Турции о выдаче командиров батальона "Азов" Украине может указывать на то, что Турция отходит от своей прежней политики активного нейтралитета и, возможно, отдаляется от России.

В изменении поведения Эрдогана в Европе видят и экономическую подоплеку.

Как заявил в комментарии газете "Билет" руководитель внешнеполитического отдела Европарламента Эльмар Брок, турецкий президент, чья страна находится в тяжёлом финансовом положении, вынужден вести переговоры с Евросоюзом.

"Эрдоган точно знает, кто может спасти его экономически — это мы, европейцы, а не Путин", - считает Брок.

В тоже время, турецкие эксперты видят ситуацию не столь однозначно.

"Возвращение воинов "Азова" и обещание поставок турецких гаубиц T-155 Украине действительно могут быть сигналом о развороте турецкой политики в сторону Киева и Запада. Подоплека может лежать в договоренностях с Западом, который мог пообещать серьезные инвестиции и помощь, чтобы вытащить страну из инфляционной ямы, когда в магазинах не успевают переписывать ценники, а курс доллара продолжает расти. Одним из условий могло стать сокращение связей Турции с Россией. Но полностью рвать связи с Москвой Анкаре это не выгодно ни с какой стороны. Поэтому скорее всего Эрдоган продолжит прошлую политику многовекторности и будет делать акцент на попытке сыграть роль миротворца в конфликте России и Украины", - сказал "Стране" турецкий политолог Эрдиндж Челикан.

Газета Hürriyet, со ссылкой на источники в правительственных кругах, сегодня написала, что "Турция не отвернулась от России".

"Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности. Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава. В этом контексте Турция будет продолжать развивать отношения с Западом и Европой, одновременно поддерживая "прозрачные переговоры" с президентом России Путиным", - пишет издание.

Украинский политолог Руслан Бортник также сомневается в полноценном развороте Турции на Запад.

"Скорее всего это очередной маневр в многовекторной турецкой политике эпохи Эрдогана, целью которого сегодня является, во-первых, укрепить политическую роль Турции как важного геополитического игрока в регионе, а во-вторых, усилить свои вооруженные силы, ведь поставка F-16, даже если будет разрешена Белым домом, не касается более важного для Турции вопроса - это поставки F-35, более современных истребителей. Напомню, что Турция была исключена из этой программы, несмотря на подписанные контракты. И ей было отказано в получении F-35. Что касается F-16, то это заместитетельная поставка. Поставки новых самолетов и боеприпасов к ним связаны прежде всего с попыткой восстановить боеспособность турецкой авиации, которая упала после шести пребывания в изоляции от военно-промышленного комплекса США, главного поставщика авиации в Турцию. Анкара понимает, что мир сегодня остается крайне нестабильным, что вероятность новых войн большая. Кроме того, Турция продолжает новые действия в Сирии, Ливии, других регионах, и со слабой устаревшей авиацией это будет невозможно. Поэтому скорее всего речь идет о ситуативной договоренности, когда США не дают F-35, но дают F-16 для восстановления боеспособности турецкой авиации (которая уже владеет значительным парком этих истребителей) для того, чтобы Турция сдерживала ту же самую Россию на Кавказе, в районе Сирии, Ливии, в других регионах, а Турция в свою очередь разблокирует вступление Швеции в Альянс. Швеции, которая привнесет в НАТО свой важный военно-промышленный комплекс, усилит Альянс, а главное - является ближайшим военно-политическим партнёром Британии, главного союзника США. Возможно, в рамках этого размена были лидеры "Азова", но скорее всего их передачу стоит рассматривать в качестве компенсационного пакета для Украины в преддверии саммита НАТО, где Украина так и не получила конкретных гарантий своего вступления в Альянс. Поэтому можем говорить о ситуативных договоренностях, связанных и с укреплением Эрдогана после выборов, и с явными попытками Эрдогана реализовать во время своего нового срока свои геополитические амбиции, и с попыткой Белого дома стабилизировать свои отношения с Турцией, и ввести в Альянс Швецию. Но в то же время все эти движения Турции не связаны с разрывом отношений с Россией или отказом от роли транспортного, энергетического, экспортного, импортного хаба для РФ. Поэтому это просто продолжение многовекторной политики Турции, и о коренном развороте пока речь все же не идет", - сказал "Стране" Бортник.