Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил прекращение зерновой сделки вслед за объявлением об этом в России.

"Зерновая сделка ушла в историю", - заявил он турецким СМИ.

Он сказал, что намерен обсудить зерновую сделку в ходе ожидающегося визита Владимира Путина в Турцию.

Тем временем посольство РФ в Минске сообщило, что передало Киеву ноту по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Также "Страна" писала, что после объявления о завершении зерновой сделки в мире выросли цены на пшеницу.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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