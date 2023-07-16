Турция поддерживает расширение НАТО с целью сделать Альянс полномасштабной организацией безопасности.

Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает Middle East Eye.

По его словам, Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы "сделать Альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность".

Алтун отметил, что расширение Североатлантического альянса – это ключ к долгосрочному миру и стабильности.

"Турция никогда не сторонилась самых сложных операций Альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", - отметил Алтун.

Ранее, Эрдоган заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО раньше октября.

Напомним, взамен на одобрение заявки Швеции Турция хочет присоединиться к Евросоюзу.

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