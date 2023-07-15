Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал НАТО за отказ дать приглашение Украине.

Об этом Джонсон заявил в своем видеообращении.

"Чего они боялись? Когда лидеры НАТО прибыли в Вильнюс на этой неделе, было очевидно, что им следует делать. Они должны были быть сильными. Это суть НАТО. Они должны были продемонстрировать, что Путин и его оружие не пугают их", - заявил Джонсон.

По его мнению, Альянс должен был пообещать, что Украина станет членом НАТО сразу после окончания войны, а не ставить условия для получения приглашения.

Перед этим итоги саммита НАТО раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко, заявив, что не видит победы в результате принятых решений.

Напомним, участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс по трём причинам.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский сделал всё возможное, чтобы повлиять на решение, принятое в Альянсе. Несмотря на отказ о вступлении в блок, Украина будет продолжать получать поддержку США и союзников. Об этом сообщил сам Зеленский после своей беседы с Джо Байденом в ходе саммита в Вильнюсе. Президент сказал, что это была "очень хорошая и сильная встреча".