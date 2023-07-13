В Венгрии заявляют, что Украина не сможет рассчитывать на ускоренный прием в НАТО.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет информационное агентство MTI.

По словам Сийярто, лидеры стран Альянса "ясно дали понять, что Украину пригласят к вступлению, если она выполнит все условия, и если союзники однажды придут к единодушному мнению на этот счет".

"Поскольку не было ни приглашения, ни графика, то не может быть и речи о каком-либо "обходном пути" или "ускоренном пути" в отношении присоединения Украины", - процитировало министра информационное агентство.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Украине не потребуется ПДЧ, но необходимы реформы – политические, правовые, реформы демократических институтов.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, выполнения каких условий ждут от Киева для вступления в НАТО.

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