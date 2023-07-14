Канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО.

Это произошло на пресс-конференции в Берлине.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО... То есть вступление Швеции в НАТО", - сказал канцлер Германии и рассмеялся. Также смех раздался в зале среди присутствующих.

Также на том же мероприятии Шольц сообщил, что у него нет никаких конкретных планов телефонного разговора с президентом РФ.

"Конечно, когда-нибудь я поговорю с ним ещё раз.Я желаю успеха Украине как человек, как гражданин, как немец, как европеец", - сказал политик.

Канцлер также заявил, что до 2027 года Берлин потратит на поставки оружия Украине 17 миллиардов евро. По его словам, соответствующие решения уже приняты. Шольц подтвердил и планы нарастить оборонные расходы Германии до 2% ВВП уже в следующем году. Средства на эти цели будут взяты из госбюджета и специального фонда бундесвера.

Как известно, Берлин выступает в Европе главным противником приглашения Украины в НАТО. В начале июля Шольц заявил, что заявил, что Украина не сможет стать членом Альянса, пока на ее территории идет война.

А министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что до завершения войны Киев не получит даже плана вступления в НАТО.