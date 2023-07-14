Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласен, что союзники отказались приглашать Украину в НАТО для дальнейших торгов с Россией.

"Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики, но опять же... публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО. Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление, очевидно, что он берет на себя определенное политическое обязательство", – сказал министр иностранных дел в интервью ICTV.

По словам Дмитрия Кулебы, американцы просто "опасаются скорости", поэтому не спешат звать Украину в Альянс.

Накануне в DW писали, что "у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории".

Также американцы намекнули, что если Украина будет требовать слишком много, то США могут сократить поставки военной помощи. По крайней мере, об этом писали СМИ, ссылаясь на источники.