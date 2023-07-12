Первые истребители F-16 должны начать работу в Украине "до конца первого квартала следующего года". То есть - до конца марта 2024 года.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Тренировки должны начаться примерно в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка документов и самих самолетов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал глава МИД.

Он сразу уточнил, что график может сдвинуться, потому что надо подготовить много технических нюансов - инженеров, техников и инфраструктуру.

Напомним, вчера министр обороны Украины Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов к полётам на истребителях F-16. коалиция из 11 стран начнёт подготовку украинских пилотов на F-16 в конце лета 2023 года. Речь о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Также ранее, как стало известно, Дания уже начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16.