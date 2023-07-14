Washington Post снова пишет о негативной реакции Белого дома на твит Владимира Зеленского, где тот раскритиковал решения саммита НАТО и назвал их "абсурдом".

Этот твит "настолько взволновал Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отказа от "приглашения" для Киева", говорится в статье.

Вероятно, речь шла о том, чтобы не вписывать в коммюнике саммита никаких заявлений о возможном членстве Украины.

Но "в конце концов, США и их союзники договорились, что сохранят формулировки декларации", где не указаны сроки присоединения Украины к блоку, но сама такая возможность не исключена.

"Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой", - говорится в статье.

Также издание пишет, что переговоры Андрея Ермака и Джейка Салливана на второй день саммита НАТО прошли в не слишком дружественной атмосфере.

Ермак, по словам одного из очевидцев разговора, "выглядел так, как будто пытался спорить". Салливан же "выглядел решительным". Их разговор длился около 30 минут.

"Напряженные попытки удержать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева. "Это было не весело", — сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров", - пишет газета.

Напомним, что Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Также мы писали о том, что источники New York Times подтверждают, что заявление Зеленского с критикой НАТО "привело американцев в ярость".