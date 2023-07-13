Страны НАТО разработали план обороны в случае нападения России на восточный фланг организации.

Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Немецкое издание BILD в своем телеграм-канале приводит основные пункты этого плана:

упрощена процедура принятия решений верховным главнокомандующим НАТО в Европе;

немецкие солдаты помогут защищаться Литве, канадские — Латвии, британцы — Эстонии, американцы — Польше;

инвестиции членов Альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП;

силы повышенной боевой готовности в Европе увеличат до 300 тысяч солдат и офицеров, на вооружение будет поставлено больше тяжелой техники, ПВО, дальнобойной артиллерии и ракет.

Столтенберг заявил, что это "самые обширные оборонные планы после окончания Холодной войны". Их описание заняло 4400 страниц.

Ранее The New York Times, анализируя речь президента США по окончании саммита Альянса в Вильнюсе, писала, что Джо Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной. Байден пообещал, что Альянс будет противостоять России "столько, сколько потребуется".

Тем временем война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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