Президент США Джо Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной.

Об этом пишет The New York Times, анализируя речь президента США по окончании саммита Альянса в Вильнюсе.

Байден пообещал, что альянс будет противостоять России "столько, сколько потребуется".

"Речь Байдена готовила американцев и страны НАТО к конфронтации, которая может продолжаться годами", - считает издание.

По мнению журналистов, "явные ссылки Байдена на противоборство с Советским Союзом отличали эту речь от прошлых".

В частности, он упоминал, что США не признавали советского статуса Прибалтики (которая тем не менее входила в состав СССР).

"Было ощущение, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией", - говорится в статье. На саммите, пишет NYT, никто не говорил о переговорах или компромиссах по вопросу Украины.

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