Украине больше всего нужны артиллерийские снаряды. Так президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности передачи Украине баллистических ракет класса "земля-земля".

Журналистка Bloomberg спросила у президента США перед отлетом из Вильнюса, рассматривает ли он вопрос передачи Украине таких ракет.

"Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем", – ответил Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS.

Об этом Зеленский сказал во время короткого интервью журналистам в Вильнюсе.

По его словам, решения о предоставлении Украине ATACMS ещё нет.

Ранее западные издания сообщали, что эта тема обсуждалась в администрации Байдена. По мнению журналистов, передача этих вооружений рассматривается из-за проблем с контрнаступлением Украины, которое продвигается медленней, чем это ожидалось. Вместе с тем в Пентагоне говорят, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, и эти ракеты взяты в расчёт для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.

Перед этим стало известно, что Канцлер ФРГ отказался поставлять Украине ракеты Taurus, о которых просил Зеленский. В Германии считают, что в случае использования Украиной этого оружия, дальность действия которого может достигать 500 км, по целям, расположенным на территории РФ, это может привести к эскалации конфликта с российской стороны.