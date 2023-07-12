В администрации президента США Джо Байдена идут "тихие дебаты", оправить ли Украине хотя бы несколько дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

С одной стороны такие разговоры активизировались из-за проблем с контрнаступлением Украины, которое "продвигается медленно".

С другой - в Пентагоне говорят, что их арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты используются для других военных планов, в том числе на Корейском полуострове.

С момента разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4000 ATACMS.

"Передача их Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках", - пишет издание со ссылкой на военных.

Напомним, вчера Франция выделила Украине 50 дальнобойных ракет SCALP.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине сложно и наступать, и обороняться из-за нехватки дальнобойных вооружений. Также он призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и сообщил, что ведутся переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых уже имеющихся в украинской армии систем.