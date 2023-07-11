Глава Минобороны Германии Борис Писториус ещё раз подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.

Об этом он заявил в коротком интервью журналистам своей страны.

Ранее в Берлине уже заявляли, что не хотят поставлять вооружение, которое может быть использовано для ударов по российской территории. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых в боевой готовности находятся около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако дальность действия у германо-шведских ракет немного больше.

Перед этим Украина обратилась к Германии с официальной просьбой о передаче крылатых дальнобойных ракет Taurus, дальность поражения которых составляет до 500 километров.

Тем не менее, Германия на данный момент не будет поставлять это оружие в Украину. Вот как прокомментировал это решение канцлер республики Олаф Шольц:

"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие было использовано для того, чтобы попадать по российским территориям".