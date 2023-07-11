Писториус настаивает, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты
Глава Минобороны Германии Борис Писториус ещё раз подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.
Об этом он заявил в коротком интервью журналистам своей страны.
Ранее в Берлине уже заявляли, что не хотят поставлять вооружение, которое может быть использовано для ударов по российской территории. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых в боевой готовности находятся около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако дальность действия у германо-шведских ракет немного больше.
Перед этим Украина обратилась к Германии с официальной просьбой о передаче крылатых дальнобойных ракет Taurus, дальность поражения которых составляет до 500 километров.
Тем не менее, Германия на данный момент не будет поставлять это оружие в Украину. Вот как прокомментировал это решение канцлер республики Олаф Шольц:
"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие было использовано для того, чтобы попадать по российским территориям".