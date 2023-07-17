США настаивают, чтобы "зерновая сделка" была продлена как можно скорее.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Одновременно, по его словам, Запад и Киев рассмотрят варианты экспорта продовольствия из Украины на мировые рынки в связи с выходом РФ из "зерновой сделки".

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил BBC, что выход России из сделки по вывозу зерна по Черному морю не стал неожиданностью.

По его словам, уход России был ожидаем, и украинцы начали готовить отдельную сделку: представители властей связываются с судовладельцами, которые готовы экспортировать зерно из страны.

"Я уверен, что мы найдем выход, чтобы накормить мир", - заявил Горбачев, добавив, что уже определены альтернативные способы экспорта зерна, в том числе через порты на реке Дунай.

Николай Горбачев, однако, признал, что речные перевозки менее эффективны, количество экспортируемого зерна сократится, а стоимость его транспортировки возрастет.

Напомним, в соответствии с Черноморской зерновой инициативой украинское зерно можно было безопасно вывозить из Одессы, Черноморска и Южного по Черному морю и далее через Босфор.

РФ сегодня заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения "зерновой сделки".

Тем временем после объявления о завершении "зерновой сделки" в мире выросли цены на пшеницу.

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из "зерновой сделки".