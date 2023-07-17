Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации по зерновому соглашению, о прекращении которого сегодня заявила Россия.

Об этом сообщает украинское дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

"По поручению президента Владимира Зеленского Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами по поводу следующих шагов после выхода России из "зерновой сделки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РФ заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения "зерновой сделки".

Также Россия уведомила ООН письмом о прекращении "зерновой сделки". В российской миссии в ООН заявили, что решение о выходе из сделки "окончательное, переговоров больше нет".

Тем временем президент Владимир Зеленский сказал, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России.

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из зерновой сделки.