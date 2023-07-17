В ООН подтвердили получение письма от России о прекращении "зерновой сделки".

Об этом передает CNN.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу к глобальным рынкам продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", - сообщил представитель ООН в Стамбуле.

В российской миссии в ООН заявляют, что решение о выходе из сделки "окончательное, переговоров больше нет".

Напомним, сегодня Россия объявила о прекращении "зерновой сделки". Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что "зерновая сделка ушла в историю".

В РФ говорили, что не будут ее продлевать до тех пор, пока не будут выполнены ее условия по разблокированию российского экспорта продовольствия и удобрений.

А на днях Путин вновь заявил, что условия России для продления зерновой сделки не выполнены.

Ранее Зеленский сказал, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России.

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из зерновой сделки.