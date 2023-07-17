Анализируем итоги 509-го дня войны в Украине.

Крымский мост. Атака №2

Главная новость дня - второй подрыв Крымского моста. Детально это событие и его последствия мы разбирали здесь.

Вкратце фабула такова: ночью мост атаковали два надводных дрона и смогли подорвать один из автомобильных пролетов. При этом железнодорожная часть моста не повреждена и, видимо, часть автомобильной - тоже, поскольку ее планируют частично открыть сегодня.

Россия обвинила в этом Украину. Киев официально своей роли не признает, но в СБУ всячески намекают на свое участие в подрыве.

Каким будет ответ России - пока непонятно, но сегодня вечером по этому поводу открытое совещание проведет Путин. Напомним, после предыдущей атаки на мост Россия начала массированные обстрелы объектов украинской энергетики.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что " ответом будет достижение целей СВО". И не факт, что у Путина заявят что-то более конкретное - могут лишь пообещать некие ответные действия, о которых станет понятно уже постфактум.

Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины.

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - написал Медведев.

Отметим, что ровно год назад в этот же день - 17 июля - Медведев угрожал Украине "судным днем" в случае атаки на Крым.

Но скорее всего это случайное совпадение (хоть и весьма символическое). Тем более, что есть и более актуальное - сегодня как раз истекает срок действия зерновой сделки. И после удара по Крымскому мосту Россия официально заявила, что выходит из нее.

Связаны ли эти события - разберем в следующей главе.

Зерновая сделка остановлена. Что дальше?

Сегодня Россия заявила о расторжении зернового соглашения. Но не исключила, что может в него вернуться - при выполнении ее требований.

"Россия незамедлительно вернется к "зерновой сделке" как только касающиеся ее договоренности будут выполнены", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Ранее Россия требовала разблокировать ее экспорт продовольствия и удобрений. В частности - путем снятия санкций с банков, обеспечивающих платежи, а также с оказания страховых услуг.

О решении РФ уведомлены Украина, Турция и ООН. В Украину отдельно через Беларусь была передана нота о том, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Отдельно Москва заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Также будем расформирован совместный координационный центр в Стамбуле.

Один из главных лоббистов сделки - президент Турции - заявил, что соглашение "ушло в историю". Но он планирует обсудить с Путиным ее продление. В Еврокомиссии осудили Россию за расторжение сделки.

Позже комментарий сделала Украина. Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России. "К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать", - сказал президент.

И это на самом деле ключевой вопрос - будет ли судоходство продолжено, но уже без контроля РФ, а именно - координационного центра в Стамбуле, где находились, в том числе, и российские проверяющие. Если будет, то суда, если согласятся идти в украинские порты, смогут провозить вообще что угодно, включая оружие.

Впрочем, без гарантий безопасности по своей воле судовладельцы корабли посылать не будут. Не будут их и страховать страховые компании.

Ранее украинское правительство заявляло, что готово будет оплатить риски по страховке для судов, которые будут идти вне зерновой сделки. Однако до сих пор никаких подвижек по этому вопросу нет. Да и суммы очень большие, которые украинский бюджет вряд ли потянет.

Однако если в дело вступят правительства ведущих стран Запада и примут политическое решение, что суда должны в украинские порты идти, то ситуация поменяется. И те или иные аргументы для судовладельцев западные правительства найдут.

Правда, корабли НАТО не будут сопровождать суда в зоне боевых действий, чтоб не войти в прямое боестолкновение с РФ. То есть, по большому счету, в случае атаки россиян их никто не защитит.

Но и для РФ топить гражданские суда - риск нарваться на ещё большие санкции. И испортить отношения со многими странами, с которыми пока поддерживаются дружественные отношения.

Бить по портовой инфраструктуре проблематично из-за систем ПВО (хотя россияне и могут устроить массированный налет на украинские порты с использованием сотен ракет и беспилотников, подав это, например, как "ответку" за Крымский мост).

Правда, остаётся вариант - атаковать "под чужим флагом" - плотно заминировать акваторию и обвинить Украину, если корабли будут подрываться на минах (накануне РФ уже предупредила о минной опасности).

Но в целом выбор перед РФ будет не очень простым. Впрочем, для того, чтоб ситуация подошла к такому выбору, нужно, повторимся, чтоб Запад принял политическое решение о возобновлении судоходства в украинские порты несмотря на отзыв гарантий безопасности Россией.

И далеко не факт, что Запад на это пойдет, опасаясь эскалации.

К слову, по поводу связи подрыва Крымского моста и зерновой сделки, обсуждаются несколько версий.

Первая - конспирологическая. Она исходит из того, что Украине было невыгодно продление зерновой сделки, так как Россия через механизм проверок фактически блокировала проход судов в украинские порты, не давая разрешения. Поэтому, по данной версии, подрыв моста должен был поставить Кремль в максимально унизительное положение в случае продления сделки и, таким образом, был призван свести к нулю вероятность того, что россияне из нее не выйдут (эта версия имеет право на существование, лишь если у Украины уже есть четкое понимание, что судоходство точно будет продолжено).

По второй версии - подрыв моста должен был перебить негативный для Украины информационный эффект от прекращения действия сделки.

Ситуация на фронте

Замминистра обороны Украины Анна Маляр с утра сообщила подробности российского наступления на Купянском направлении, которое активизировалось с конца прошлой недели.

Она подтверждает, что РФ пытается выйти к реке Оскол, а также хочет вынудить ВСУ задействовать резервы.

Сейчас российские войска ведут поиск слабых мест в обороне ВСУ и активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. "Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - сообщает Маляр.

Харьковский губернатор Олег Синегубов заявил, что россияне на купянском участке ведут полноценные штурмовые действия.

"Это уже не отдельные маленькие диверсионно-штурмовые группы. Это действительно штурмовые действия. Наши воины стоят на своих позициях и проводят действия по уничтожению врага", – сказал Синегубов в эфире телемарафона.

Параллельно на этом направлении и севере Харьковской области РФ активизировала обстрелы.

Российские военные паблики пишут о своей атаке в районе Кармазиновки на правом берегу реки Жеребец (южнее Сватово). При этом, по их данным, у Торского, где ранее атаковали российские войска, они перешли к обороне и отбиваются от ВСУ.

Под Бахмутом россияне постоянно стягивают свои резервы, пытаясь сохранить позиции, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Противник стягивает туда постоянно резервы, пытается иногда контратаковать. Мы гасим эти попытки. За последнее время у врага успеха в контратаках не было", - сказал он.

Генштаб утром сообщал, что россияне атаковали в районах Орехово-Васильевки, Григоровки и Ивановского. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки - как заявляется, безуспешно.

Сегодня произошло ЧП с российским боевым самолетом Су-25 в Ейске (Краснодарский край). Он рухнул в море во время учебного полета. Пилот погиб.