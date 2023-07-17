Появилась первая реакция Украины на выход РФ из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России.

"К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать", - процитировал президента Украины его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Подробнее о том, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из зерновой сделки "Страна" анализировала ранее.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что "зерновая сделка ушла в историю". Ранее он рассказал, что готовится встречать Путина в Турции в августе.

Напомним, война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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