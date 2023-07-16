В случае освобождения Крыма Украина планирует выдворить оттуда от полумиллиона до 800 тысяч россиян, которые прибыли на полуостров после аннексии.

Об этом заявила изданию Newsweek представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Также, по ее словам, Киев планирует внести в черный список около 10 тысяч украинцев, сотрудничавших с российскими властями.

"Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Может быть, 10 000", - заявила чиновница.

Кроме того, все те россияне, которые въехали на полуостров нелегально, как она сказала, будут подлежать "принудительному выдворению".

Ранее Ташева анонсировала, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану. Еще в планах Киева содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано.

На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если западные союзники будут против этого.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит", – заявил главком.