Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в 2019 году запрещал говорить, что Крым - это Украина.

Об этом Мендель рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

"В какой-то момент мне настолько запретили делать свою работу, что я говорила, у нас есть запрос по Крыму, давайте хотя бы скажем, что Крым - это Украина. Я не прошу уходить в какие-то детали, давайте хотя бы скажем позицию Офиса, что Крым - это Украина. И мне Кирилл сказал: "Нет, нельзя", - сказала Мендель.

Она также рассказала, что большой конфликт с Тимошенко у нее случился из-за того, что Мендель побывала дома у президента без ведома Тимошенко.

"Перед первой поездкой в Германию и во Францию в июне я уже видела, что на международке летят две проблемы: о пророссийскости и проолигархичности. Я говорю: "Друзья, мы едем к Меркель, самой сильной женщине в мире, и мы едем к Макрону, где фактически вторая экономика в ЕС. В любом случае мы будем что-то просить. Нам нужно объяснить, кто мы. Потому что у избирателей Макрона и Меркель возникают вопросы, кому они дают поддержку. Человеку, который молчит и о ком говорят "пророссийский" и "проолигархичен"?" Мы договорились об интервью, и началось блокирование. Кирилл не хотел, чтобы я общалась с президентом напрямую - только через него. Сказал, мол, иди к Победоносцевой (Ирина Победоносцева - генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента - Ред.), она сказала, чтобы я писала президенту напрямую, если получится убедить - будут интервью. Я написала, ответа не было, потом я ещё раз попробовала, президент мне позвонил и сказал, что "это важные интервью, приезжай завтра ко мне, у нас будет обсуждение с командой". Это была единственная подготовка к поездке дома у президента. Я приехала, там были ещё четверо людей, которые в дальнейшем начали формировать международную политику. Там мы все интервью согласовали. А Кирилл позвонил команде и сказал, что мы будем увольнять Мендель, она ослушалась. Почему? Он не знал, что я была дома у президента без него. Кирилл хотел, чтобы все согласовывали через него", - сказала Мендель.

Напомним, в конце января Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. В то время было объявлено об отставке сразу нескольких высокопоставленных чиновников, кроме Тимошенко: заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, заместителей министра развития громад и территорий Украины Ивана Лукери и Вячеслава Негоды и заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко.

Зеленский давал понять, что кадровые решения были связаны с последними коррупционными скандалами. В частности, в один из таких скандалов минувшей осенью попал Кирилл Тимошенко. Пресса писала, что внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором на тот момент ездил заместитель главы Офиса президента, был предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.

Также были уволены четверо глав обладминистраций (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской), связанных с Тимошенко.

Ранее мы писали, что НАБУ осуществляло следственные действия в отношении людей, близких к Кириллу Тимошенко.