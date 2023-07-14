В Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану.

Об этом сообщила представительница президента Украины на полуострове Тамила Ташева.

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано", - пишет Ташева.

По ее словам, такая идея была заложена еще год назад в стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту Крымской платформы.

Напомним, вчера парламент принял в первом чтении законопроект о легализации медицинского канабиса.

Также мы писали о том, голоса за принятие законопроекта о легализации каннабиса в Раде собираются, хотя и с трудом.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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