Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации проголосовал за законопроект по лечебной марихуане. Нардепам рекомендовали проголосовать за него в первом чтении.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий

"Сегодня наш Комитет единогласно поддержал правительственный законопроект №7457 "О регулировании оборота растений рода конопли (сannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности…", - рассказал нардеп.

Документ определяет полный цикл производства и обращения препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до предоставления лекарства пациенту. Радуцкий считает, что препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев и помочь облегчить боль.

"В ходе заседания Комитета обратили внимание представителей Минздрава на необходимость либо четко определить некоторые параметры лекарственных средств на основе каннабиса уже в тексте закона, либо установить требования, на основе которых это будет сделано на основе подзаконных актов. Наш Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении", - пишет Радуцкий.

Сериншот: Telegram/Михайло Радуцький / Офіційний

Напомним, законопроект, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем, появился на сайте Рады 10 июня. Кабмин поддержал законопроект о легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях". Медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.

Подробно об этом законопроекте, а также о том, какое отношение к его лоббированию имеет Радуцкий, мы писали здесь.