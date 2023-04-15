В Германии обсуждают возможность легализации марихуаны и создания специальных "конопляных клубов". Об этом сообщает Bild.

В соглашении, подписанном осенью 2021 года, правительство, состоящее из партий СДПГ, "Союз 90/Зелёные" и СвДП, обещало ввести "контролируемую продажу марихуаны взрослым в развлекательных целях в лицензированных магазинах".

Недавно министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр сельского хозяйства Джем Оздемир представили законопроект, согласно которому свободная продажа марихуаны в магазинах пока не будет доступна, но выращивание дома до трёх кустов конопли и хранение до 25 граммов марихуаны будет декриминализовано.

Также планируется создать специальные "конопляные клубы", в которых до 500 человек старше 18 лет смогут законно выращивать коноплю и продавать марихуану другим участникам клуба.

Однако, некоторые критики проекта закона считают, что он противоречит законодательству Европейского союза о запрете оборота наркотиков. Глава профсоюза полицейских ФРГ Райнер Вендт назвал законопроект "недоработанным, опасным и дилетантским", указав на то, что полицейские физически не смогут контролировать все "конопляные клубы" и обыскивать каждую квартиру для подсчёта числа кустов.

Напомним, комитет Рады рекомендовал принять закон о легализации в Украине использования каннабиса в медицинских целях.

Также "Страна" писала, как в канадской провинции Британская Колумбия впервые в мире легализовали тяжелые наркотики.