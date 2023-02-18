Крупнейшую в Европе плантацию конопли планируют организовать в Житомирской области.

Об этом Укринформу рассказал акционер Володарско-Волынского льнозавода и инициатор проекта Мишель Терещенко, прямой потомок известной династии сахарозаводчиков и землевладельцев Российской империи, ярким представителем которой был его дед Михаил Терешенко, в 1917 году - министр иностранных дел Временного правительства России.

В ОВА говорят, что конопляные волокна могут стать сырьем для производства продукции оборонного назначения.

Ранее комитет Верховной Рады одобрил законопроект о легализации использования каннабиса в медицинских целях.

"Речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса. Они используются для лечения людей, которые переживают хроническую боль, часто настолько сильную, что это доводит до депрессии, посттравматического стрессового расстройства и даже самоубийства", – написал глава комитета Михаил Радуцкий.

Ранее в Центре общественного здравоохранения при Минздраве Украины заявили, что каннабис - наркотик №1 в мире. Медики спрогнозировали, что показатель наркоманов в мире до 2030 года вырастет на 11% из-за демографических показателей.