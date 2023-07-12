Голоса за принятие законопроекта о легализации каннабиса в Верховной Раде собираются, хотя и с трудом.

Об этом сообщил источник "Страны" в "Слуге народа".

"Пока заседание парламента с голосованием по этому вопросу планируют на завтра, но все ещё могут переиграть в зависимости от того, достаточно ли голосов. Однако, по состоянию на сейчас, голоса есть. Но уж очень туго они собирались, внутри фракции тоже много скептиков и опасений по поводу данного законопроекта. Вот даже президент подключился и призвал голосовать. После его слов, конечно, многие решили голосовать, но все же это чисто давний формат "по просьбе президента проголосую", - говорит источник.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис. По его словам, нужно сделать все, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

Законопроект о легализации канабиса в медицинских целях лежит в Верховной Раде уже больше года. В феврале комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту его принять.

Подробнее об этом законопроекте и о спорах вокруг него мы писали в отдельном материале.