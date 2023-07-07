Министерство охраны здоровья Украины поддержало легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны).

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Со стороны Минздрава мы безусловно поддерживаем такую законодательную инициативу. Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей", - заявил Кузин.

Напомним, недавно легализовать такие лекарства с трибуны Верховной Рады призвал Владимир Зеленский. По его словам, нужно сделать все, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

По озвученной одним из депутатов информации, парламент рассмотрит этот вопрос на ближайшем пленарном заседании.

Отметим, что законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях лежит в Верховной Раде уже больше года. В феврале комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту его принять.

В то же время голоса противников легализации по-прежнему звучат громко. Мы анализировали перспективы "легалайза" в Украине в отдельном материале.