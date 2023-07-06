Вокруг правительственного законопроекта о легализации медицинского каннабиса закручивается определенная интрига.

По сообщениям из Верховной Рады, на ближайшей пленарной неделе его хотят поставить на голосование в первом чтении. По всей видимости, это реакция на призыв президента Владимира Зеленского принять проект. Глава государства озвучил это предложение в ходе своего выступления перед Верховной Радой по случаю 27-й годовщины принятия Конституции.

Примечательно, что незадолго до этого проект исключили из повестки дня работы парламента, причем по предложению монобольшинства. И причиной тому была, как утверждают источники в депутатском корпусе, нехватка голосов. Однако сейчас сторонники "легалайза" в Раде утверждают, что фактор Зеленского сработал, и поддержка проекта выросла.

Как дела обстоят на самом деле, разбиралась "Страна".

Президент благословил

В Верховной Раде утверждают, что парламент скоро рассмотрит внесенный Кабинетом министров примерно год тому назад законопроект №7457 о медицинском каннабисе (или просто конопле). Как утверждает народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, голосование в первом чтении может состояться уже на ближайшем пленарном заседании.

Надо полагать, появление проекта в повестке дня - следствие довольно неожиданного предложения президента Зеленского, озвученного на торжественном заседании парламента в честь принятия Конституции.

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или непривычными они ни казались для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - заявил в речи глава государства.

Это заявление стало потому неожиданностью, что незадолго до этого правительственный законопроект убрали из повестки дня работы Рады по желанию президентской же фракции "Слуги народа" (СН). И случилось это, как признаются сами же депутаты, в виду отсутствия голосов. Но сначала несколько слов о самом документе.

Как утверждает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (СН), Кабмин подготовил законопроект о каннабисе "после того, как в ходе опроса, инициированном Владимиром Зеленским, большинство граждан высказалось за легализацию".

Имеются в виду результаты опроса, проводившегося в Украине одновременно с местными выборами в 2020-м, когда избирателей просили ответить на пять вопросов президента, один из которых был о легализации медицинской марихуаны. Тогда было много вопросов относительно организации и истинных целей этого опроса, и потому полученные "цифры" не считались репрезентативными и юридически весомыми.

По данным партии СН, 64,88% участников опроса высказались за разрешение каннабиса в медицинских целей, а 29,53% были "против". При этом 5,59% бюллетеней признаны недействительными. Тем не менее, Радуцкий ссылается на эти результаты как на основание для внесения законопроекта. Впрочем, это неудивительно, ведь глава комитета входит в число лоббистов "легалайза".

Главный аргумент из его уст и вообще лобби законопроекта, что марихуана пойдет на препараты, которыми лечат посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). А сегодня ПТСР, по утверждению Радуцкого, страдают около семи миллионов граждан Украины, среди которых не только военные, побывавшие на войне, но и мирные люди, пострадавшие от боевых действий. Другие группы нуждающихся - это люди с онкологическими заболеваниями, дети с эпилепсией.

В пояснительной записке к законопроекту №7457 говорится, что законодательный акт позволить создать "нормативные условия для законного оборота каннабиса, смолы каннабиса, экстракта и настоек каннабиса, а также тетрагидроканабинола (наркотическая составляющая марихуаны) с определенными законом целями, в том числе, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности", - объясняется в документе.

Надзор над оборотом каннабиса возлагается на Национальную полицию, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка для выращивания (только в теплицах под видеонаблюдением!), места хранения, транспортировку партий товара (с GPS-навигацией). Создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, а купить их можно будет только по электронному рецепту.

Подтверждать содержание тетрагидроканабинола в медицинской марихуане нужно будет в гослаблораториях или Минздрава, или МВД. Но если это технический сорт конопли (законопроект затрагивает и выращивание этих сортов), то подойдет любая сертифицированная лаборатория.

Какие же аргументы у оппонентов узаконивания конопли? Они считают, что под видом медицинской марихуаной будут выращивать сырье для наркомафии, которая с учетом отечественной коррупции и войны легко обойдет запреты, просто легализирует свой "бизнес", который зачастую "крышует" именно Нацполиция.

Причем "отечественный производитель" может оказаться даже в меньшинстве.

"Тема "легализации медицинского каннабиса" на самом деле поднимается ради принятия такого закона, который позволит выращивать и перерабатывать каннабис в Украине в очень больших объемах. Дело в том, что большое количество любителей больших денег, которые создали свое достояние на каннабисе, далеко не всегда имеют возможность выращивать его в своих странах - закон не позволяет. А спрос, конечно, растет, поэтому конопляному бизнесу нужны новые миллиарды. Нужны любой ценой… Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы. У нас есть для этого соответствующий климат, достаточно территорий, мощностей и либерально настроенного населения. А кроме того - полностью контролируемый высшей властью парламент", - написала известный медик, экс-глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

Она также опровергает аргументы лоббистов "легалайза" о ПТСР и онкобольных.

"Можно безошибочно предположить, что части ветеранов и гражданских, которые пережили войну, это (препараты с марихуаной - Ред.) на самом деле "поможет" перейти от легкого каннабиса к более сильным наркотикам. А это уже прямой путь к наркозависимости. Для преодоления ПТСР необходимо двигаться совсем другой дорогой и системно создавать специальные и социальные условия. Позволит ли использование медицинского каннабиса помочь онкобольным? Конечно же, "поможет". Ведь денег на профилактику, ранее определение и лечение онкологии у взрослых и детей государство не выделяет в полном и необходимом объеме…Поэтому остается только облегчать онкобольным процесс постепенного умирания с помощью медицинских наркотических препаратов", - заявляет Богомолец.

"Лет через тридцать - когда начнут рождаться дети новой эры "легализованного каннабиса". Со сниженным интеллектом и букетом других болезней. Дети, которые никогда не смогут встать на защиту интересов и будущего Украины… Термины "каннабис", "медицинский каннабис" звучат очень сказочно. А вот термин "марихуана" звучит немного более понятно. Поэтому он не используется в идеологии ее продвижения", - считает Богомолец.

Проблема голосов

Большая проблема для лоббистов законопроекта - то, что к утверждениям Богомолец и других противников легализации прислушиваются в Раде. Голоса для принятия не набираются.

Собственно, по этой причине еще до войны не дошел до голосования законопроект народного депутата от "Голоса" Ольги Стефанишиной, которая раньше была заместителем министра здравоохранения Ульяны Супрун, занимаясь закупками лекарств для нужд Минздрава. Власти тогда, опасаясь негативной общественной реакции, продавливать вопрос не захотели.

Законодательная инициатива правительства тоже пролежала на полке, считай, год. Но решительных попыток провести законопроект №7457 опять-таки не было.

В повестку дня парламента он все же попал, но на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов на прошлой недели его убрали по требованию представителей монобольшинства. Причина все та же: дефицит голосов, признал один из лоббистов проекта, народный депутат Дмитрий Гурин (СН). Интересно, что в соцсетях он обрушился не на свою фракцию, где не все горят желанием голосовать, а на "Евросолидарность" экс-президента Петра Порошенко, обвинив ее в нежелании дать недостающие голоса.

"Дмитрия же перевели в комитет Радуцкого к другим лоббистам легалайза, и он, что называется, развернулся. Убеждать консервативную часть "слуг" - это тяжело, потому что это или группа Разумкова (экс-спикер Дмитрий Разумков, на которого ориентируются некоторые члены президентской фракции - Ред.), или "мажоры" из Западной Украины, или, например, Максим Бужанский. С ними он общего языка не найдет. И он не придумал ничего лучше как "наехать" на фракцию Порошенко. Мол, вы же за армию, ветеранов, а голосовать не хотите. Естественно, была ответная реакция, в том числе в соцсетях с использованием ресурсов "Евросолидарности". Так или иначе, голосов нет", - объяснял "Стране" депутат, близкий к руководству фракции СН.

По его словам, Радуцкий попросил убрать проект из повестки дня прошлой недели, решив собрать поддержку среди военных.

"Он хочет, чтобы в Раде выступили в поддержку закона солдаты. Но тут еще Юлия Тимошенко стала говорить, что она тоже пригласит военных, которые против легалайза", - отмечал собеседник в разговоре со "Страной".

Но это было до президентского выступления в честь Дня Конституции. Как сказал депутат Гурин в комментариях под своим постом на тему законопроекта, призыв Зеленского "сильно" повлиял на настроения в Раде.

"Почти есть 226 голосов. Но теперь нужно 20-30 аварийных голосов, чтобы точно знать, что оно "пролезет",- написал парламентарий, допуская, что на следующей "пленарке" проект уже поставят на голосование.

Депутат от "Голоса" Железняк говорит, что с "голосами и правда пока рискованно".

Собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", дает более оптимистичную оценку.

"С голосами монобольшинства стало получше: уже 170+. Вероятность высокая, что законопроект поставим на голосование. Но точно будем знать ближе к 13 июля", - говорит источник.

Шаткость поддержки вселяет надежду в противников законодательной инициативы. Один из них на вопрос "Страны" ответил, что "надеется": голоса все же не соберутся. Другой ответил нам так: "Гурин слишком оптимистичен. Законопроект все еще не проходит".

Хотя если проект таки вернется в повестку дня работы Рады, это будет, скорее всего, означать, что Офис президента нашел некие весомые аргументы для сомневающихся среди "слуг" или же сумел компенсировать их голоса в других фракциях и депутатских группах.