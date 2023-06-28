Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис. По его словам, нужно сделать все, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

Об этом он заявил выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны", - сказал Зеленский.

Он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

"В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - сказал президент.

Отметим, что законопроект о легализации канабиса в медицинских целях лежит в Верховной Раде уже больше года.

В феврале комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту его принять.

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