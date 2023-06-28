Украина никогда не согласится на замороженный конфликт. Украина вправе самостоятельно определять свое будущее, в том числе относительно членства в ЕС и НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

Президент будет считать победой Украины восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ и "изгнание российских войск".

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному к нашей победе - трудный. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня по случаю Дня Конституции в Киев прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Ранее мы писали, что в Копенгагене глава ОПУ Андрей Ермак обсудил формулу мира с представителями Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.