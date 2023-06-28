Верховная Рада окончательно отменила возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу. Такая правка заложена в законопроекте №9342, принятом сегодня в парламенте во втором чтении.

Об этом сообщает народный депутат Ярослва Железняк.

Доплаты военным в размере 30-100 тысяч гривен будут происходить на текущих условиях.

Напомним, с 1 февраля военным в тылу отменили доплаты в 30 тысяч гривен. В апреле эта доплата была возвращена Радой. Но правительство выступило против этого, сославшись на отсутствие денег в бюджете. После чего парламент подготовил новый законопроект, который и приняли сегодня во втором чтении.

Другие положения принятого законопроекта:

Доплаты срочникам в 6000 грн/мес и курсантам в 2350 грн/мес остались прежними.

Утверждены отпуска для военных: до 30 дней в год + до 10 дней по семейным обстоятельствам.

Отпуск срочников также увеличился с 10 до 30 дней.

Законодательно зафиксировано, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный курс базовой военной подготовки - один месяц.После ранения военные будут еще два месяца получать свою прежнюю зарплату, а потом - по 20 100 грн.

Погибшие - единовременную выплату в 100 тыс грн.

Тяжело раненые - 100 тыс грн ежемесячно.

Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.

Срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

Ранее мы писали, что Резников заявил, что Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отмены доплат военным.

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