Рада окончательно отменила возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу
Верховная Рада окончательно отменила возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу. Такая правка заложена в законопроекте №9342, принятом сегодня в парламенте во втором чтении.
Об этом сообщает народный депутат Ярослва Железняк.
Доплаты военным в размере 30-100 тысяч гривен будут происходить на текущих условиях.
Напомним, с 1 февраля военным в тылу отменили доплаты в 30 тысяч гривен. В апреле эта доплата была возвращена Радой. Но правительство выступило против этого, сославшись на отсутствие денег в бюджете. После чего парламент подготовил новый законопроект, который и приняли сегодня во втором чтении.
Другие положения принятого законопроекта:
- Доплаты срочникам в 6000 грн/мес и курсантам в 2350 грн/мес остались прежними.
- Утверждены отпуска для военных: до 30 дней в год + до 10 дней по семейным обстоятельствам.
- Отпуск срочников также увеличился с 10 до 30 дней.
- Законодательно зафиксировано, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный курс базовой военной подготовки - один месяц.После ранения военные будут еще два месяца получать свою прежнюю зарплату, а потом - по 20 100 грн.
- Погибшие - единовременную выплату в 100 тыс грн.
- Тяжело раненые - 100 тыс грн ежемесячно.
- Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.
- Срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.
Ранее мы писали, что Резников заявил, что Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отмены доплат военным.
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