Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 9378 об отпусках военным. Они могут достигать 40 дней в году.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Военным будет предоставляться отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Отпуск может быть предоставлен военными частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих", - рассказал Железняк.

Напомним, перед этим Рада поддержала увеличении отпусков военнослужащим.

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