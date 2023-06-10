В Одессе этой ночью обломки сбитого "Шахеда" упали на многоквартирный дом.

В данный момент территория вокруг дома оцеплена, туда пропускают только жильцов. Местные жители и коммунальщики разбирают мусор. Жильцы выбрасывают из окон своих разрушенных квартир доски, сломанную от взрыва мебель.

Возле пострадавшего дома много битого стекла, сломанных деревьев. В соседних домах также выбило окна.

Видео изнутри разрушенной квартиры.

Также житель дома в Одессе, который пострадал из-за падения обломков "Шахедов", рассказал "Стране", как это произошло.

"Было около полуночи. Я сидел в комнате. Услышал звук "Шахеда" вдалеке, а потом, минут через пять, услышал его прямо рядом. Поворачиваю корпус, чтобы встать из-за стола, и тут меня отбрасывает взрывной волной. Вылетела межкомнатная дверь, стекла. Вон моя квартира, окон нет, фиолетовая занавеска болтается. У меня еще кое-как, а у соседей вообще п*дец: двери балконные выбило, вообще все поразлеталось. А там пенсионеры, у которых родственников нет, им помогать некому", - рассказал Артур, чья квартира находится на 7 этаже дома (на фото).

По словам Артура, в доме больше 20 раненых, среди них - и тяжело раненые.

"Я соседа помогал выносить, его ранило осколками. Говорят, что до больницы он не доехал. Девочке маленькой ранило руку осколком, зашивали, слава богу, жива", - сказал Артур.

По его словам, пока сложно оценить сумму ущерба. "Пока только сделали замеры, потом будут считать. Конкретики пока нет", - сказал он.

Напомним, вчера вечером в Одессе прогремели взрывы, в домах вылетели окна. Сообщалось о трех погибших людях, также взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

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Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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