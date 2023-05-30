Во вторник, 30 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об увеличении отпусков военнослужащим.

В рамках законопроекта разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Также сегодня Рада в первом чтении увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным:

30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином;

6 000 грн срочникам;

6 000 грн временно непригодным и получившим травму увечье во время боевых действий;

2350 грн курсантам.

Напомним, в апреле Рада проголосовала за возврат выплат в 30 тысяч военным в тылу.

После чего, министр финансов Сергей Марченко заявил, что профинансировать возвращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу, можно только повысив налоги.