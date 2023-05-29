Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Полное название документа - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1".

За проект закона проголосовали 305 нардепов.

Этим законопроектом Нацбанку предоставляют полномочия принимать решение о:

запрете подсакционным лицам (физическим и/или юридическим) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не относящегося к системно важным, или выводе с рынка системно важного банка (национализации).

Как мы писали, 2 мая в Раде уже пытались принять эту инициативу, но не хватило голосов нардепов. Тогда за нее проголосовали всего 212 человек.

В тот же день глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что проваленный законопроект вновь будут ставить на голосование в парламенте в конце мая.

Принятие этого законопроекта является подготовкой к национализации "Сенс-банка" (бывшего "Альфа-банк Украина"), бенефициаром которого является попавший под санкции Украины российский олигарх Михаил Фридман. "Сенс-банк" относится к системно важным банкам, а потому он будет не ликвидирован, а именно национализирован.