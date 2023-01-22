Совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач отреагировал на новость о том, что "власти" Крыма решили "национализировать" кинотеатр IMAX в Ялте, который входил в "Планету кино" до аннексии.

В комментарии "Стране" Деркач заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Это давно не наш кинотеатр. Пусть разбираются сами", – сказал совладелец "Планеты кино".

Напомним, что в то же время "власти" Крыма утверждают, что он принадлежит бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Согласно открытым данным, сеть "Планета кино", в которую до аннексии входил кинотеатр в Ялте, принадлежит компании "Триумф медиа групп", основателями и совладельцами которой являются Дмитрий Деркач и Федор Шпиг.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обещал включиться в эфир украинского канала с набережной в Ялте после освобождения Крыма.

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