Совладелец "Планеты кино" прокомментировал "национализацию" кинотеатра IMAX в Ялте
Совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач отреагировал на новость о том, что "власти" Крыма решили "национализировать" кинотеатр IMAX в Ялте, который входил в "Планету кино" до аннексии.
В комментарии "Стране" Деркач заявил, что ему об этом ничего не известно.
"Это давно не наш кинотеатр. Пусть разбираются сами", – сказал совладелец "Планеты кино".
Напомним, что в то же время "власти" Крыма утверждают, что он принадлежит бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
Согласно открытым данным, сеть "Планета кино", в которую до аннексии входил кинотеатр в Ялте, принадлежит компании "Триумф медиа групп", основателями и совладельцами которой являются Дмитрий Деркач и Федор Шпиг.
Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обещал включиться в эфир украинского канала с набережной в Ялте после освобождения Крыма.
Ранее мы рассказывали, что в Минобороны озвучили возможные сроки завершения войны в Украине и возвращения Крыма.
Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.